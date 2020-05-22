Водителей Подмосковья приравняли к иностранцам: без новых пропусков в Москве оштрафуют на 5000 рублей

Начиная с 27 мая иностранных и иногородних граждан, включая жителей Подмосковья, за езду по Москве без дополнительно оформленного пропуска будут штрафовать. Таким образом, видимо, столичные власти решили не только пополнить бюджет, особенно нуждающийся в подкормке в столь тяжелые «коронакризисные» времена, но и разгрузить город от автомобилей.
В последнее время, как мы знаем, Москва вновь забуксовала в пробках, ибо народ, устав от самоизоляции и запугиваний властей, покатил на машинах по своим делам. А что — систему оформления цифровых пропусков вроде бы укрепили, сбоев практически не дает. Поезжай — не хочу. А значит инфекция по городу стала распространяться вновь, пусть и с официально выданным на передвижения разрешением. К слову, за минувшие сутки в Белокаменной выявлено без малого 3000 новых заболевших COVID-19. Какой выход? Правильно — ужесточить меры.
Так, для въезда в Первопрестольную жителям Подмосковья придется оформлять отдельный пропуск, и уже не на Госуслугах, а на сайте mos.ru. Иными словами, ранее котирующийся областной QR-код для езды по столице будет признан недействительным. Иностранные граждане передвигаться по Москве без штрафа смогут, лишь «выписав» рабочий пропуск.
А как быть иностранцам, проживающим в Москве? Ровным счетом так же, как и другим иноземцам — оформлять не только для беспрепятственной езды, но и ходьбы пресловутый рабочий документ. А вот на подмосковную дачу им, пусть и пустившим в столице корни, добраться уже не получится. От слова «никак». Точнее, получится, но за 5000 рублей штрафа. Такой вот инициированный мэром Собяниным первый этап смягчения ограничений. Вас еще не разрывает от нетерпения — каким же будет второй?