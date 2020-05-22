Водителей Подмосковья приравняли к иностранцам: без новых пропусков в Москве оштрафуют на 5000 рублей

Начиная с 27 мая иностранных и иногородних граждан, включая жителей Подмосковья, за езду по Москве без дополнительно оформленного пропуска будут штрафовать. Таким образом, видимо, столичные власти решили не только пополнить бюджет, особенно нуждающийся в подкормке в столь тяжелые «коронакризисные» времена, но и разгрузить город от автомобилей.

В последнее время, как мы знаем, Москва вновь забуксовала в пробках, ибо народ, устав от самоизоляции и запугиваний властей, покатил на машинах по своим делам. А что — систему оформления цифровых пропусков вроде бы укрепили, сбоев практически не дает. Поезжай — не хочу. А значит инфекция по городу стала распространяться вновь, пусть и с официально выданным на передвижения разрешением. К слову, за минувшие сутки в Белокаменной выявлено без малого 3000 новых заболевших COVID-19. Какой выход? Правильно — ужесточить меры.