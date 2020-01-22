Что могут автобусы на бездорожье: видео тест-драйв Peugeot и Citroёn с полным приводом

Запустив продажи фургонов с колесной формулой 4x4, европейский концерн рассчитывает существенно поправить кривую своих продаж.
Система полного привода доступна для пассажирских Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, а так же для грузовичков Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. Впрочем, далеко не в любом кузове можно заполучить авто со всеми ведущими. Эта опция доступна для версий L2 (длиной 4 959 мм) и L3 (с размером от бампера до бампера 5 309 мм).
В сравнении с переднеприводными версиями, полноприводные стали немножечко выше.
Как, спросите вы, установка «джип-комплекта» отразилась на управляемости машины и расходе горючки? Отвечаем. Изначально были опасения, что за счет увеличения клиренса у автомобиля поднимется центр тяжести, из-за чего он будет валким. Хотя центр масс поменялся незначительно — поднялся всего на 1 см по отношению к переднеприводным машинам.
По расходу топлива тоже особых нареканий нет. Сделать точные замеры в рамках премьерного теста не представилось возможным, ноособой разницы в прожорливости между моноприводом и 4х4 замечено не было. И это несмотря на то, что за счет полноприводного обмундирования (редуктор, кардан, приводы, металлическая защита движка и коробки передач) машина прибавила к стандартной массе 85 килограммов.
Ну и кроме того, свой вклад в сохранение дизеля в баке вносит система полного привода, позволяющая на асфальте передавать тягу только через передние колеса. Для этого достаточно перевести крутилку на торпедо в положение Eсо и ведущей останется только передняя ось.
Ну а все остальные подробности вы можете узнать из нашего видеосюжета, где мы честно показали и рассказали, что умеют или не умеют «французы» в условиях настоящего русского бездорожья.