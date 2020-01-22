Что могут автобусы на бездорожье: видео тест-драйв Peugeot и Citroёn с полным приводом

Фото и видео: АвтоВзгляд
Неслучайно именно коммерческие автомобили, выпускаемые французами в России, первыми обзавелись полным приводом. Проведенные исследования показали, что при выборе микроавтобуса (будь то для семейных нужд или для бизнеса), наличие или отсутствие полного привода играет решающую роль. Не верите?

Запустив продажи фургонов с колесной формулой 4x4, европейский концерн рассчитывает существенно поправить кривую своих продаж.

Система полного привода доступна для пассажирских Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, а так же для грузовичков Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. Впрочем, далеко не в любом кузове можно заполучить авто со всеми ведущими. Эта опция доступна для версий L2 (длиной 4 959 мм) и L3 (с размером от бампера до бампера 5 309 мм).

В сравнении с переднеприводными версиями, полноприводные стали немножечко выше.

Как, спросите вы, установка «джип-комплекта» отразилась на управляемости машины и расходе горючки? Отвечаем. Изначально были опасения, что за счет увеличения клиренса у автомобиля поднимется центр тяжести, из-за чего он будет валким. Хотя центр масс поменялся незначительно — поднялся всего на 1 см по отношению к переднеприводным машинам.

По расходу топлива тоже особых нареканий нет. Сделать точные замеры в рамках премьерного теста не представилось возможным, ноособой разницы в прожорливости между моноприводом и 4х4 замечено не было. И это несмотря на то, что за счет полноприводного обмундирования (редуктор, кардан, приводы, металлическая защита движка и коробки передач) машина прибавила к стандартной массе 85 килограммов.

Ну и кроме того, свой вклад в сохранение дизеля в баке вносит система полного привода, позволяющая на асфальте передавать тягу только через передние колеса. Для этого достаточно перевести крутилку на торпедо в положение Eсо и ведущей останется только передняя ось.

Ну а все остальные подробности вы можете узнать из нашего видеосюжета, где мы честно показали и рассказали, что умеют или не умеют «французы» в условиях настоящего русского бездорожья.

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22 января 2020
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