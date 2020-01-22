Что могут автобусы на бездорожье: видео тест-драйв Peugeot и Citroёn с полным приводом

Запустив продажи фургонов с колесной формулой 4x4, европейский концерн рассчитывает существенно поправить кривую своих продаж.

Система полного привода доступна для пассажирских Peugeot Traveller и Citroёn SpaceTourer, а так же для грузовичков Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. Впрочем, далеко не в любом кузове можно заполучить авто со всеми ведущими. Эта опция доступна для версий L2 (длиной 4 959 мм) и L3 (с размером от бампера до бампера 5 309 мм).

В сравнении с переднеприводными версиями, полноприводные стали немножечко выше.

Как, спросите вы, установка «джип-комплекта» отразилась на управляемости машины и расходе горючки? Отвечаем. Изначально были опасения, что за счет увеличения клиренса у автомобиля поднимется центр тяжести, из-за чего он будет валким. Хотя центр масс поменялся незначительно — поднялся всего на 1 см по отношению к переднеприводным машинам.