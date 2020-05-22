В России стартовали продажи нового MINI JCW GP, но купить его не получится

Лимитированный тираж эксклюзивной версии MINI JCW GP ограничен 3000 экземплярами, из них всего 30 докатились до России. Буквально за несколько часов после начала приема заказов все квоты были исчерпаны. Скажем больше: заявки на покупку автомобиля оформили еще свыше 150 потенциальных покупателей. Вот только совсем не факт, что список квот расширится, и им удастся заполучить заветную машину.

Впрочем, не имиджа ради, а прибыли для британцам ничего не мешает выпустить дополнительное количество уникальных John Cooper Works GP.

Напомним, что в новом поколении автомобиль комплектуется 306-сильным движком о четырех цилиндрах и восьмискоростной коробкой передач. Пиковая скорость «малыша» ограничивается отметкой в 265 км/ч.