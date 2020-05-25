Renault и Nissan готовятся к миллиардным сокращениям расходов

Автостроители Renault и Nissan в ближайшие несколько дней сделают официальное заявление о предстоящем уменьшении расходов, а также о сокращении мощностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои собственные источники.

Если верить заокеанскому СМИ, компания Nissan собирается ужать затраты на 3 млрд. долларов, плюс к этому урезать мощности на 1 млн. автомобилей в год. Так что в итоге японская марка придет к производственному объему в 5,5 млн. машин. Напомним, ранее автостроитель уже уволил более 15 000 сотрудников, а также ходили слухи о сокращении числа выпускаемых моделей.

Бренду Renault тоже не удастся избежать болезненной оптимизации: сумма в графе расходов компании сократиться приблизительно на 2 млрд. долларов. Кроме того, «Рено» по данным Automotive News Europe, планирует закрыть сразу четыре сборочных площадки в Европе.

Между тем, в России завод Nissan в Санкт-Петербурге, напротив, возвращается к жизни после «коронавирусных» выходных. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», предприятие уже приступило к работе в две смены, как и до разгула всепланетной чумы.