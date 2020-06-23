Электрокар JAC вроде бы прошел краш-тест в России

Фото: JAC
На территории института НАМИ состоялся краш-тест доступного электрокара JAC iEV7S. Представительство марки сообщило, что модель успешно прошла необходимые сертификационные испытания. Однако фото, где был бы виден результат удара, увы, нет.

Про то, что электрокар JAC iEV7S проходит сертификацию в России, портал «АвтоВзгляд»уже писал. Теперь же появилась информация, что машина успешно прошла краш-тест.

Заметим, что отечественные краш-тесты довольно лояльны, а их процедура проста. Сначала проводят фронтальный удар на скорости 56 км/ч с 40%-ным смещением. Затем — боковой удар. Для проведения испытаний задействуют, соответственно, два автомобиля. Подобные тесты под силу даже старой «Ниве», которую мы знаем, как LADA 4x4.

В Китае краш-тесты жестче, и там JAC iEV7S получил две звезды из пяти возможных. Результат откровенно неважный. Будем надеяться, что производитель учтет это и доработает автомобиль. Ведь JAC iEV7S должен стать самым доступным автомобилем в России на электротяге. Начало продаж запланировано на конец лета.

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23 июня 2020
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