Электрокар JAC вроде бы прошел краш-тест в России

Про то, что электрокар JAC iEV7S проходит сертификацию в России, портал «АвтоВзгляд»уже писал. Теперь же появилась информация, что машина успешно прошла краш-тест.

Заметим, что отечественные краш-тесты довольно лояльны, а их процедура проста. Сначала проводят фронтальный удар на скорости 56 км/ч с 40%-ным смещением. Затем — боковой удар. Для проведения испытаний задействуют, соответственно, два автомобиля. Подобные тесты под силу даже старой «Ниве», которую мы знаем, как LADA 4x4.

В Китае краш-тесты жестче, и там JAC iEV7S получил две звезды из пяти возможных. Результат откровенно неважный. Будем надеяться, что производитель учтет это и доработает автомобиль. Ведь JAC iEV7S должен стать самым доступным автомобилем в России на электротяге. Начало продаж запланировано на конец лета.