УАЗ «Патриот» получит новые опции и станет более универсальным

Как рассказал заместитель генерального директора по развитию ООО «УАЗ» Юрий Алексаков, в обозримом будущем флагманский внедорожник марки претерпит очередные обновления. Речь, в частности, идет об организации пространства в грузовом отсеке УАЗ «Патриот».

Рассматривается интеграция дополнительных отсеков для хранения вещей, а также установка фальшпола и рельсов. Кроме того, на заводе задумываются об инсталляции современного освещения.

— Во всех новых продуктах мы все эти опции постараемся реализовать, — подытожил заместитель генерального директора по развитию ООО «УАЗ» Юрий Алексаков.

Напомним, что недавно ульяновцы сертифицировали для продажи УАЗ «Патриот», способный ездить не только на бензине, но и на сжиженном природном газе.