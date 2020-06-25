Стартовало серийное производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»

УАЗ «Пикап» вслед за «Патриотом» оснастили шестискоростным «автоматом» производства французской компании Punch Powerglide. Обновка трудится вкупе с 2,7-литровым мотором ZAZ Pro мощностью 149,6 л. с. и системой подключаемого полного привода.

Внешне внедорожник с грузовой платформой, укомплектованный автоматической коробкой передач, можно отличить от пикапа с МКП по решетке радиатора. Последняя «потеряла» хромированную окантовку.

Три «Пикапа» из дебютной партии уже нашли своего хозяина. Их определили на службу в Ространснадзор по Ульяновской области. Автомобили бело-оранжевой окраски и с проблесковыми маячками передали ведомству в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы».

Кстати, с тех пор как впервые были озвучены цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом», автомобиль успели переоценить. Сейчас грузовичок в базовой комплектации «Оптимум» обойдется 1 221 000 рублей, что на 40 000 больше первоначального прайса.