Как создать идеальный климат в салоне Ford Transit?

Пассажирские перевозки — особый вид бизнеса, который предъявляет к подвижному составу весьма жесткие требования, в частности, по безопасности и комфорту для пассажиров. Так, корпоративные клиенты, заказывающие доставку персонала к месту работы, в договорах часто прописывают, что сотрудники должны перевозиться на автобусах, оборудованных климатическими системами, которые гарантируют комфортные условия в салоне вне зависимости от погодных условий. Это же касается транспортных средств, которые фрахтуются для перемещения групп туристов, делегаций, трансфера постояльцев отелей и т. д. В качестве «шатлов» довольно часто используются микроавтобусы и, в частности, популярные в России Ford Transit. Свою версию климатической системы для данного автомобиля предложила немецкая компания Eberspächer, которая специализируется на разработке и производстве отопителей и кондиционеров для коммерческой техники.

Подчеркнем, что нашем случае речь идет о полноценной(!) климатической системе, которая изначально ориентирована на применение в коммерческом сегменте пассажирских перевозок, что нашло отражение как в эффективности, как и надежности оборудования, а также продуманности конструкции с точки зрения обслуживания / ремонта и простоте монтажа.