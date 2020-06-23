Как создать идеальный климат в салоне Ford Transit?

Пассажирские перевозки — особый вид бизнеса, который предъявляет к подвижному составу весьма жесткие требования, в частности, по безопасности и комфорту для пассажиров. Так, корпоративные клиенты, заказывающие доставку персонала к месту работы, в договорах часто прописывают, что сотрудники должны перевозиться на автобусах, оборудованных климатическими системами, которые гарантируют комфортные условия в салоне вне зависимости от погодных условий. Это же касается транспортных средств, которые фрахтуются для перемещения групп туристов, делегаций, трансфера постояльцев отелей и т. д. В качестве «шатлов» довольно часто используются микроавтобусы и, в частности, популярные в России Ford Transit. Свою версию климатической системы для данного автомобиля предложила немецкая компания Eberspächer, которая специализируется на разработке и производстве отопителей и кондиционеров для коммерческой техники.
Подчеркнем, что нашем случае речь идет о полноценной(!) климатической системе, которая изначально ориентирована на применение в коммерческом сегменте пассажирских перевозок, что нашло отражение как в эффективности, как и надежности оборудования, а также продуманности конструкции с точки зрения обслуживания / ремонта и простоте монтажа.
Предложенная Eberspächer система климат-контроля состоит из четырех основных элементов. За генерацию тепла в ней отвечают два отопителя — зависимый Zenith и автономный воздушный Airtronic. Первый связан с системой охлаждения ДВС посредством трубопроводов/шлангов. Его радиатор с электрическим вентилятором, расположен под сидением первого ряда (пассажирская версия — сидение справа от водительского) либо в перегородке водительского отсека (специальное исполнение, например «скорая помощь»). В холодное время года поток нагретого воздуха от Zenith выполняет функцию теплового экрана, не позволяющего выстуживаться салону при открытии дверей (посадка / высадка пассажиров). Однако, мощности зависимого отопителя при сильных морозах явно будет недостаточно.
Для того, чтобы обеспечить нужную температуру в салоне инженеры дополнили систему автономным воздушным отопителем Airtronic, который расположен в кормовой части салона (вне зависимости от исполнения автомобиля). Благодаря двум источникам тепла салон микроавтобуса прогревается быстро и равномерно по всему объему за короткое время. За генерирование холодного воздуха в климатической системе отвечает кондиционер Vetronic (мощностью 6 или 9 кВт.), блок испарителя с аппаратом распределения воздуха которого устанавливается на потолке в районе водительского кресла. В стандартном исполнении климатической системы температуру в салоне отслеживают два датчика, но по желанию клиента их число может быть увеличено до трех.
А теперь самое интересное — чтобы объединить все компоненты климатической системы и обеспечить грамотное(!) взаимодействие между ними, инженеры создали уникальный управляющий аппарат — EasyStart Clim. Электронный блок, который к слову, может общаться с компонентами климатической системы по всем типам существующих протоколов — CAN, LIN, S+, оценивает температуру в салоне и решает не только какой из агрегатов задействовать в тот или иной момент, но и на какую мощность его вывести! Это очень важный момент, так как именно от нагрузки / мощности и продолжительности работы будет зависеть ресурс агрегатов. При этом водитель, по сути, не имеет возможности вмешиваться в работу системы — он лишь задает требуемую температуру в салоне посредством компактного пульта. Также важно отметить, что блок управления климатическим оборудованием EasyStart Clim обладает функцией самодиагностики, благодаря которой водитель / техническая служба автопредприятия может оперативно выявить неисправность в системе и, в большинстве случаев, оперативно устранить ее без привлечения специалистов со стороны. Это повышает коэффициент готовности транспортных средств и положительно сказывается на прибыли автопредприятия.
Система климат-контроля Eberspächer, разработанная специально для микроавтобусов Ford Transit, поставляется в виде полного установочного комплекта, в котором имеется все необходимое для ее монтажа. Кронштейны крепления агрегатов, компоненты привода, радиатор кондиционера, жгуты электрической проводки, трубопроводы и шланги, крепеж и т. д. — все уложено в упаковку, ничего искать или докупать не требуется. А для того, чтобы мастера сервисного центра могли без труда внедрить оборудование в машину, имеется подробная инструкция, в которой подробно изложен порядок проведения работ. Прежде чем выпустить на рынок свой продукт, инженеры российского офиса Eberspächer провели неоднократный «шеф-монтаж» системы с целью убедиться в идеальной ее адаптации к Ford Transit. Иными словами — никаких проблем с установкой климат-контроля не возникнет.
Также важно отметить, что климатическая система допущена к монтажу производителем транспортного средства. Это ключевой момент, так как любое вмешательство в конструкцию автомобиля может негативно повлиять на его надежность и самое главное — безопасность перевозок. А в нашем случае речь идет о людях!