УАЗ раз и навсегда похоронил «русский Prado», так и не успев породить на свет

Городской кроссовер с несущим кузовом, независимой подвеской и полным приводом так и останется в нашей памяти лишь на словах и набросках. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» компетентный источник, тормозом в развитии проекта стала банальная нехватка инвестиций.

Предполагалось, что автомобиль, о котором впервые заговорили еще шесть лет назад, потребует не больше трех лет для его запуска. Однако в намеченные сроки даже при всем желании предприятию не уложиться, как и не потянуть дополнительные вложения. Поэтому генеральный директор Sollers Вадим Швецов принял решение поставить на будущей новинке крест, переориентировав возможности завода для разработки других проектов.

О том, каким мог оказаться новейший «паркетник» УАЗ можно узнать здесь.