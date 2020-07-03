5 предложений Hyundai, от которых невозможно отказаться

Пандемия подкосила весь автопром, и корейцы не стали исключением. В России за первый квартал 2020 года продажи Hyundai упали на 27,5%. Если оценивать в штуках, то удалось реализовать 63 852 автомобиля, против 88 026 за тот же период прошлого года. В июне тенденция не изменилась — спад оставил 18,1%.

Тем не менее, управляющий директор «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев полон оптимизма. Во-первых, компании удалось сохранить долю на российском рынке. Она составляет солидные 10,2%. А во-вторых, авторынок поддержало государство, запустив целый ряд госпрограмм.

Льготы и скидки

Напомним: с июня начали действовать доработанные правила выдачи льготных кредитов по федеральным программам «Новый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Россияне могут получить скидку 10% при покупке авто, собранного в нашей стране, если цена машины не превышает 1 500 000 рублей.

Покупатели оказались активны, потому все автомобили, которые сейчас производит завод Hyundai, уже проданы на три месяца вперед.