5 предложений Hyundai, от которых невозможно отказаться

Пандемия подкосила весь автопром, и корейцы не стали исключением. В России за первый квартал 2020 года продажи Hyundai упали на 27,5%. Если оценивать в штуках, то удалось реализовать 63 852 автомобиля, против 88 026 за тот же период прошлого года. В июне тенденция не изменилась — спад оставил 18,1%.
Тем не менее, управляющий директор «Хенде Мотор СНГ» Алексей Калицев полон оптимизма. Во-первых, компании удалось сохранить долю на российском рынке. Она составляет солидные 10,2%. А во-вторых, авторынок поддержало государство, запустив целый ряд госпрограмм.
Льготы и скидки
Напомним: с июня начали действовать доработанные правила выдачи льготных кредитов по федеральным программам «Новый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Россияне могут получить скидку 10% при покупке авто, собранного в нашей стране, если цена машины не превышает 1 500 000 рублей.
Покупатели оказались активны, потому все автомобили, которые сейчас производит завод Hyundai, уже проданы на три месяца вперед.
Бесконтактная покупка
Трудности, которые принес коронавирус открыли и новые возможности. В частности, все популярнее становится приобретение автомобиля он-лайн, без посещения дилерского центра и общения с менеджерами. В Hyundai уже была внедрена система, позволяющая забронировать машину через интернет, а также оформить на нее кредит и страховку. Сейчас же «корейцы» готовят целую виртуальную платформу, соединяющую все услуги в единое целое и делающую приобретение автомобиля на 100% цифровым, без лишних визитов к дилеру. Запуск софта намечен на октябрь.
Уже осенью клиент сможет выбрать автомобиль из тех, что находятся на складе «Хенде Мотор СНГ», оплатить его и оформить он-лайн все документы. После машину доставят прямо к подъезду.
Только без рук
Для уже купивших автомобили Hyundai предусмотрена онлайн запись на сервис и электронная сервисная книжка. А еще есть бесконтактная предпродажная подготовка, которая приходит на замену стандартному осмотру машины в техцентре, когда мастер проверяет осветительные приборы, работу кондиционера и обогрева кресел. К автомобилю подключают сканер, который много быстрее человека инспектирует все системы.
Защита от поддельных запчастей
Кроме этого, маркировку запчастей, которую впервые ввели на московском складе, внедряют по всей стране. Отныне при покупке детали, клиент может просканировать ее QR-код и узнать историю запчасти. Это гарантирует приобретение оригинальных расходников и снижает риск нарваться на подделку. Ну а в будущем Hyundai планирует маркировать большинство запчастей и даже кузовные детали. Это должно уберечь покупателей, в том числе и от приобретения б/у комплектующих, которые частнько хитроумные продавцы предлагают, как новые.
Не каршеринг, а подписка
Расширяются возможности и такой услуги, как Hyundai Mobility, то есть не прямой покупки машины, а ее длительной аренды, предоставляемой автостроителем.
Появился новый тариф Leto, воспользовавшись которым можно взять автомобиль на июль и август. А на тарифе Country в два раза увеличили лимит месячного пробега, то есть до 5000 километров. Во второй половине года обещают запустить тариф City, кпозволяющий взять машину в краткосрочную аренду, на срок от часа до суток.
Не так давно такой же сервис появился и у премиального бренда Genesis. Первый клиент уже оформил аренду седана G70.