Названы сроки начала продаж обновленного Lexus LS

Последняя, пятая генерация Lexus LS поступила в продажу три года назад — пришло время планового рестайлинга. Впрочем, назвать глобальными случившиеся с представительским седаном изменения довольно сложно — мы можем увидеть разве что чуть видоизмененную оптику и иные воздухозаборники. Обращает на себя внимание и крупный датчик, разместившийся в нижней части радиаторной решетки.

Что касается интерьера, то тут японцы обновили лишь мультимедийную систему. А если быть точнее, то дизайнеры вытащили экран из ниши под передней панелью — теперь он парит над торпедо, как это нынче модно.

В Lexus подчеркивают, что основной упор был сделан на повышении уровня комфорта. Так, к примеру, обновленному LS достались доработанные стабилизаторы поперечной устойчивости благодаря которым, как уверяют японцы, ход автомобиля стал более плавным. Что же до силовых агрегатов, то все осталось без изменений. По крайней мере, пока представители компании ничего о них не говорят.