Названы сроки начала продаж обновленного Lexus LS

Последняя, пятая генерация Lexus LS поступила в продажу три года назад — пришло время планового рестайлинга. Впрочем, назвать глобальными случившиеся с представительским седаном изменения довольно сложно — мы можем увидеть разве что чуть видоизмененную оптику и иные воздухозаборники. Обращает на себя внимание и крупный датчик, разместившийся в нижней части радиаторной решетки.
Что касается интерьера, то тут японцы обновили лишь мультимедийную систему. А если быть точнее, то дизайнеры вытащили экран из ниши под передней панелью — теперь он парит над торпедо, как это нынче модно.
В Lexus подчеркивают, что основной упор был сделан на повышении уровня комфорта. Так, к примеру, обновленному LS достались доработанные стабилизаторы поперечной устойчивости благодаря которым, как уверяют японцы, ход автомобиля стал более плавным. Что же до силовых агрегатов, то все осталось без изменений. По крайней мере, пока представители компании ничего о них не говорят.
Стоит отметить, что на обновленном LS дебютирует система Lexus Teammate — набор опций помощи водителю. В нее, в частности, входят ассистент парковки, мониторинг рядности движения и «умный» круиз-контроль. Согласимся: этими «фишками» уже никого не увидишь. Но главная особенность комплекса Lexus Teammate заключается в другом — он поддерживает обновление программного обеспечения. Водители смогут пользоваться новыми функциями, как только они появятся в открытом доступе.
Остается лишь добавить, что сроки появления посвежевшего Lexus LS в России пока неизвестны. Российский офис марки этот вопрос не комментирует. Впрочем, зная о том, что в Японии седан поступит в продажу ближе к концу года, можно предположить, что до нас он доберется не раньше следующего.