Дебютировал новый Porsche 911 Turbo в двух типах кузова

Porsche 911 Turbo получил ту же 3,8-литровую бензиновую оппозитную «шестерку», что и Turbo S — наиболее производительный «911-й», презентованный в начале марта 2020 года. Мотор новинки развивает до 580 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Отметим, что для того же Turbo S агрегат форсировали до 650 «лошадей» (800 Нм).
Вкупе с движком трудятся восьмискоростной «робот» с двойным сцеплением и система полного привода с многодисковой муфтой на передней оси. Авто в кузове купе с нуля до первой сотни «рвет» за 2,8 с, а кабриолету требуется для этого на 0,1 с больше при максимальной скорости в 320 км/ч.
Автомобиль щеголяет «умной» подвеской PASM (Porsche Active Suspension Management) с адаптивными амортизаторами в двух вариантах: стандартном и опциональном с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом. Кроме того, за дополнительную плату суперкар можно оснастить гидравлическим стабилизатором поперечной устойчивости PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), а также легкими углерод-керамическими тормозными дисками и десятипоршневыми суппортами.
Примечательно, что Porsche 911 Turbo, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», для продаж в России сертифицировали в начале июля 2020 года. В том числе благодаря этому автомобиль уже начали продавать на нашем рынке. Спорткупе обойдется в 13 380 000 рублей, а авто с открытым верхом оценили в 14 180 000.