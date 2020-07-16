Дебютировал новый Porsche 911 Turbo в двух типах кузова

Porsche 911 Turbo получил ту же 3,8-литровую бензиновую оппозитную «шестерку», что и Turbo S — наиболее производительный «911-й», презентованный в начале марта 2020 года. Мотор новинки развивает до 580 л. с. и 750 Нм крутящего момента. Отметим, что для того же Turbo S агрегат форсировали до 650 «лошадей» (800 Нм).

Вкупе с движком трудятся восьмискоростной «робот» с двойным сцеплением и система полного привода с многодисковой муфтой на передней оси. Авто в кузове купе с нуля до первой сотни «рвет» за 2,8 с, а кабриолету требуется для этого на 0,1 с больше при максимальной скорости в 320 км/ч.