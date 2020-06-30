В России полностью прекращены продажи Chevrolet Camaro и Corvette

О том, что Сhevrolet Corvette и Camaro исчезли из российской продуктовой линейки, порталу «АвтоВзгляд» подтвердили и в официальном представительстве General Motors. Закончить у нас продажи культовых моделей было решено менеджемнтом головного офиса в США.

Дело в том, что американцы решили сосредоточиться на продаже кроссоверов и внедорожников, как одном из ключевых и быстро растущих сегментов рынка.

— В настоящее время General Motors в России фокусируется на премиальных кроссоверах и внедорожниках, модельный ряд значительно расширяется, и мы планируем представлять свежие модели не реже, чем дважды в год. И совсем скоро мы объявим о запуске компактного кроссовера Cadillac XT4, а в первой половине будущего года состоятся премьеры наших флагманов — Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, — прокомментировала порталу «АвтоВзгляд» PR-менеджер General Motors в России Анита Рацер.