ГАЗ раздобыл денег на выпуск среднетоннажного «Валдай Next»

Фото avtovzglyad.ru
Горьковский автозавод получил 400 млн. рублей льготного займа, который пойдет на освоение серийного производства среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Общий бюджет проекта составляет около миллиарда рублей, сообщили порталу «АвтоВзгляд» в Фонде развития промышленности.

Представители «Группы ГАЗ» не скрывают, что инженеры сейчас заняты подготовкой модели полной массой 6,5—7 тонн. Таким образом, грядущая новинка будет идеологическим преемником «Валдая». Напомним, что последний ГАЗ-3310 «Валдай» покинул конвейер в феврале 2016 года. Новинка займет нишу между капотным «Газоном Next» и тяжелой версией «Газели-Next», для управления которой нужны права категории С.

Многие СМИ уверяют, что «Валдай Next» будет бескапотным, а по конструкции во многом повторит грузовик прежнего поколения. При этом в качестве силовых агрегатов журналисты называют турбодизели ЯМЗ (4,4 литра и 149 л. с.) и Huadong (3,8 литра и 149 л. с.). Однако, как стало известно «АвтоВзгляду», догадки коллег верны только в одном — автомобиль будет иметь компоновку «кабина над двигателем». А вот агрегатную базу ГАЗ приготовил довольно интересную.

Но все подробности будут раскрыты буквально через несколько дней: в ближайшее время пресс-служба Горьковского автозавода обещает опубликовать не только технические характеристики, но и снимки серийного грузовика. Добавим, что параллельно российский автопроизводитель занимается проектом новой «Газели». Недавно нижегородцы защитили авторские права на переднюю панель «Газели NN», которая должна выйти в следующем году.

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24 июля 2020
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