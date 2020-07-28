ГАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ: сколько на самом деле русских автомобильных марок

Количество продаваемых в России марок и моделей стремительно падает — мы уже несколько лет не выходим из перманентной процедуры поиска дна. Сначала сцену покинули небольшие игроки, а следом последовали и вполне себе гиганты — один сбежавший Ford чего стоит. Насмотревшись на отечественный опыт, вслед за РФ отправился в пучину и весь мир. Даже более чем стабильные США «поплыли»: то ли скорые выборы, то ли коронавирус, то ли бунт по достатку и цвету кожи способны подточить фундамент даже самой стабильной экономики в мире.

Параллельно этим процессам идет бесконечная процедура слияний и поглощений, образование новых альянсов и трестов, рождения новых брендов. Ну что вы знали об Илоне «наше всё» Маске еще десять лет назад? Да ничего! И уж тем более ни слова не слышали о главном автомобильном бренде второго десятилетия XXI века — о Tesla. Сколько их таких сегодня, способных завтра стать вершиной новостной ленты?

Среднестатистический россиянин вряд ли вспомнит более 30—40 автомобильных марок. Увлеченный фанат автомобилей назовет около сотни, а знаток перевалит отметку в 15 десятков. Любители истории и канала «Дискавери» добавят к общему списку еще 10—20 названий. А сколько же всего автомобильных брендов породило человечество за свою историю?