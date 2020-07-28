ГАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ: сколько на самом деле русских автомобильных марок

Количество продаваемых в России марок и моделей стремительно падает — мы уже несколько лет не выходим из перманентной процедуры поиска дна. Сначала сцену покинули небольшие игроки, а следом последовали и вполне себе гиганты — один сбежавший Ford чего стоит. Насмотревшись на отечественный опыт, вслед за РФ отправился в пучину и весь мир. Даже более чем стабильные США «поплыли»: то ли скорые выборы, то ли коронавирус, то ли бунт по достатку и цвету кожи способны подточить фундамент даже самой стабильной экономики в мире.
Параллельно этим процессам идет бесконечная процедура слияний и поглощений, образование новых альянсов и трестов, рождения новых брендов. Ну что вы знали об Илоне «наше всё» Маске еще десять лет назад? Да ничего! И уж тем более ни слова не слышали о главном автомобильном бренде второго десятилетия XXI века — о Tesla. Сколько их таких сегодня, способных завтра стать вершиной новостной ленты?
Среднестатистический россиянин вряд ли вспомнит более 30—40 автомобильных марок. Увлеченный фанат автомобилей назовет около сотни, а знаток перевалит отметку в 15 десятков. Любители истории и канала «Дискавери» добавят к общему списку еще 10—20 названий. А сколько же всего автомобильных брендов породило человечество за свою историю?
Как ни странно, но самый многочисленный отряд к звездно-полосатому флагу не принадлежит. Над нацией-лидером в создании автомобильных брендов развивается «Святой Георгий»: британцы произвели 147 автомобильных марок.
А вот на втором месте американцы: более 130 названий, в которых помимо общеизвестных есть и довольно забавные — Rambler и Playboy. Да, вы не ослышались, однофамильцы известного журнала открыли в 1947 году и вплоть до своей «кончины» в 1951 выпустили 97 экземпляров единственной модели Convirtable. Немалых денег стоят сегодня, между прочим.
Как ни странно, но почетная бронза в списке у Франции, а не у Германии. Сколько французских товарных знаков назовете? Рено, Пежо да Ситроен. А их, между прочим, 73. Bugatti, к слову, это тоже французы.
Где-то здесь должен быть Китай, который производит новые автомобильные бренды также часто, как британцы садятся выпить чаю. Но перед Поднебесной, у которой на данный момент 45 зарегистрированных автомобильных компаний, располагается Германия — 69 марок — и Италия — 54 производителя. Впрочем, к моменту когда эта статья выйдет в свет и впервые будет прочитана, китайских автомобильных брендов может быть уже значительно больше. У них там, за стеной, все процессы протекают как-то быстрее.
Удивление вызывает скромная позиция Японии — одного из мировых лидеров по производству автомобилей — чей отряд состоит всего из 35 «бойцов». Это меньше, чем у Канады! Много вы знаете канадских автомобильных брендов? А ведь их 37! Более того, выше Канады располагается Австралия — 40 автомобилестроителей!
Вроде основные страны-автопроизводители назвали, но ведь еще в прошлом веке почти каждая европейская страна имела своих собственных фабрикантов, что специализировались на четырехколесной технике. Так в Бельгии располагалось 27 брендов, в Греции — 21 и даже в Финляндии — шесть.
В России же зарегистрировано всего 22 автомобильных бренда с учетом новинки Aurus. Совсем не имперский размах: переплюнуть Грецию смогли лишь в 21 веке. Остается открытым лишь один вопрос: сколько же всего брендов на планете? Ответ таков: примерно 1300 марок и около 2000 моделей.