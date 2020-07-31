Такого вы еще не видели: свежие подробности о новом Mercedes-Benz S-класса W223

На этот раз пиарщики из Штутгарта решили похвастаться передовыми технологиями в области создания шасси. Это чтобы шефу было что рассказать своему водителю в глухой московской пробке в пятницу вечером. Да и чтобы водитель все выходные пересказывал жене и друзьям, какую тачку скоро купит его шеф.

Но давайте по делу. В «двухсот двадцать третьем» будет «полноуправляемое шасси» или, проще говоря, поворотные задние колеса. Если босс (а точнее, бухгалтерия его компании) не пожадничает, то можно будет заказать колеса, которые поворачиваются сразу на 10 градусов вместо обычных 4,5. В этом случае даже версия с длинной базой сможет крутиться на пятачке радиусом чуть больше пяти метров.

Еще одна забавная штука — в электрической машинерии шасси. На скорости до 60 км/ч задние колеса поворачивается в сторону, противоположную передним — это как раз улучшает маневренность. Но с разгоном ситуация меняется, и все четыре колеса начинают вращаться «в одной фазе». Теоретически такая настройка шасси должна сделать S-класс гораздо более стабильным при маневрах, но посмотрим, как окажется на деле.