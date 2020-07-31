Такого вы еще не видели: свежие подробности о новом Mercedes-Benz S-класса W223

На этот раз пиарщики из Штутгарта решили похвастаться передовыми технологиями в области создания шасси. Это чтобы шефу было что рассказать своему водителю в глухой московской пробке в пятницу вечером. Да и чтобы водитель все выходные пересказывал жене и друзьям, какую тачку скоро купит его шеф.
Но давайте по делу. В «двухсот двадцать третьем» будет «полноуправляемое шасси» или, проще говоря, поворотные задние колеса. Если босс (а точнее, бухгалтерия его компании) не пожадничает, то можно будет заказать колеса, которые поворачиваются сразу на 10 градусов вместо обычных 4,5. В этом случае даже версия с длинной базой сможет крутиться на пятачке радиусом чуть больше пяти метров.
Еще одна забавная штука — в электрической машинерии шасси. На скорости до 60 км/ч задние колеса поворачивается в сторону, противоположную передним — это как раз улучшает маневренность. Но с разгоном ситуация меняется, и все четыре колеса начинают вращаться «в одной фазе». Теоретически такая настройка шасси должна сделать S-класс гораздо более стабильным при маневрах, но посмотрим, как окажется на деле.
Про гидропневматическую подвеску E-Active Body Control владельцы «Мерседесов» знают по кроссоверам GLE и GLS. Она отдельно управляет каждым колесом и работает от электросистемы аж на 48 Вольт. Зато «гидропневматика» не только убивает крены в самом зародыше, но и компенсирует неровности рельефа, по которому едет машина. Так что, если W223 окажется за МКАДом, его пассажиры не почувствуют, когда закончится ровный московский асфальт.
Вдобавок такая система сбережет драгоценных обитателей салона от бокового тарана. Подвеска сможет приподнять кузов за долю секунды до бокового столкновения. В этом случае удар придется на крепкое днище, которое оградит людей от тяжелых травм. (Минутка занудства: Audi, например, потратилась на поднимающийся кузов и полноуправляемое шасси еще три года назад — это знают все, у кого есть свежая А8).
И, естественно, «Мерседес» не был бы «Мерседесом», не придумав новые подушки безопасности. У нового S-класса, помимо всех прочих, плюсом пойдут фронтальные эирбеги для пассажиров второго ряда и еще одна подушка — между креслами переднего ряда. Она раскроется во время бокового столкновения и сделает так, чтобы водитель и передний пассажиру вдруг не стукнулись головами.
Премьеру машины «целиком» Mercedes обещает справить еще не скоро. А чтобы S-класс в кузове W223 не выпал из списка «хотелок» топ-менеджеров, пресс-служба обещает выкатить очередной релиз через пару недель. Там должны быть снимки салона! Хотя мы уже знаем, что посреди передней панели будет стоять большой вертикальный планшет. А вот все остальное, как ни старались фотошпионы, по-прежнему остается под занавесом.