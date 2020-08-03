«Валдай Next»: ГАЗ сделал первый гражданский «бескапотник»

В 2014-м появился капотный «Газон Next», который всего через полтора года выбил «Валдай» с рынка. Хотя до этого полукапотник продавался очень даже неплохо. Особенно, когда ГАЗ приладил нормальный Cummins объёмом 3,8 литра вместо дерганого тракторного движка.

Новый «Валдай Next» будет полностью бескапотным. ГАЗ, учитывая не самые большие продажи грузовиков на российском рынке, не стал заморачиваться с разработкой собственной кабины. Её решили закупать у китайского Foton и, благодаря этому сэкономили не одну сотню миллионов рублей.

А еще, как нам и обещали, прикрутили двигатель — турбодизель Cummins объемом всего 2,8 литра! Такая же 150-сильная «четверка» стоит на «Газелях», хотя «Газонам» полагается уже движок 3.8 л. С газелевским мотором спарена новейшая 6-ступенчатая «механика», которую ГАЗ разработал своими силами. Как и все остальное: рама, задний мост, передняя ось — все это от «Газона Next». От него же взяты рулевое управление и тормозная система (с дисковыми механизмами на всех колесах и пневматическим приводом). В ходовую сразу встроены ABS, EBD и ESP.

И напоследок любопытный факт. «Валдай Next» — это первый гражданский грузовик с кабиной над двигателем марки ГАЗ. А последним «бескапотником» из Нижнего Новгорода был армейский ГАЗ-66, выпуск которых прекратили в 1999 году.

Пока с газовского конвейера сошла только предсерийная партия новых «Валдаев». Но уже осенью начнется выпуск товарных экземпляров. Легко предположить, что их будут брать, в основном, для городских перевозок: в городе «бескапотник» лучше «капотника». Плюс у «Валдая» грузовая платформа на 80 сантиметров длиннее кузова «Газона» — это еще один жирный плюс для экономных перевозчиков. Хотя грузоподъемность — 3,7 тонны (при полной массе 6,7), тогда как «Газон» — честный пятитонник.