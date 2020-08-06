Названа дата российской премьеры Skoda Octavia нового поколения

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Skoda, премьера свежей генерации Octavia состоится 16 сентября. Вероятно, цены и комплектации будут обнародованы в ходе презентации. Известно, что сборку «Октавии» наладят на мощностях завода «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Пережив поколение, модель обзавелась графической панелью приборов, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфонов и целым букетом умных вспомогательных ассистентов.

Силовая гамма представлена бензиновыми моторами мощностью 110, 150 и 180 лошадиных сил. По собственным данным «АвтоВзгляда», новая Skoda Octavia в кузове «универсал» в Россию не доедет. Впрочем, как и обделят нас «подогретой» версией Octavia RS.