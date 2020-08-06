Названы сроки выхода на рынок УАЗ «Патриот» нового поколения

Напомним, что для «Патриота 2020» готовились полностью новая рама, независимая передняя подвеска и множество других интересных решений, включая сильно перекроенный кузов. Заволжский моторный завод, в свою очередь, готовил свежие моторы.

Однако, как выяснил «АвтоВзгляд», обещанного придется ждать 3 года — это вообще очень характерно для нашего автопрома: пообещать, а потом отложить или вообще не сделать.

– Следующее поколение внедорожников УАЗ «Патриот» появится не раньше 2023 года. Если, конечно, к тому моменту на рынке вообще останется место для этой машины, — заявил порталу «АвтоВзгляд» компетентный источник на Ульяновском заводе.

Касаемо нового «уазика», то свежая разработка ульяновцев сейчас забуксовала на пути к конвейеру. Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» собственный источник, некоторые направления поставлены на паузу, а другая часть инженерной деятельности ведется очень вяло.