В России начали дешеветь подержанные автомобили

Новые автомобили начали постепенно дорожать с начала года, и причиной тому послужили сразу несколько факторов: повышение ставок утильсбора, падение рубля, пандемия COVID-19. На вторичном же рынке дела обстояли иначе: даже в период активного распространения вируса, который пришелся на весну, подержанные автомобили дешевели. В марте — на 2,2% по отношению к февралю, в апреле — на 2%, в мае — на 0,1%.

В июне эта позитивная для потребителей тенденция переломилась: цены приподнялись на 0,5%, и средняя стоимость машины с пробегом достигла 605 600 рублей. Вероятно, это связано с повышением покупательской активности — большую часть ограничительных мер сняли, и автовладельцы принялись перепродавать свои автомобили.

По итогам же июля средняя стоимость подержанной машины вновь поползла вниз: −0,4% к июньскому показателю. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом месяце она составила 603 500 целковых.

К слову, тем, кто задумывается о покупке подержанной машины в столь нестабильное время, но все же терзается сомнениями, рекомендуем заглянуть сюда. В этой статье портал «АвтоВзгляд» отвечает на главный вопрос — стоит ли приобретать «бэушку» сейчас или лучше все-таки подождать.