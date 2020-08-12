Российским медикам дадут на тест новую «скорую»

Пока формат модульных АСМП не вписывается в действующее российское законодательство. Но, как выяснил портал «АвтоВзгляд», машина пришлась по вкусу министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, что дает проекту определенные шансы. Глава Минздрава рассмотрел автомобиль во время своего недавнего визита в Нижний Новгород.

Стороны договорились провести тестовую эксплуатацию модульной неотложки на базе «Газели Next» в учреждениях здравоохранения РФ. Если техника придется по вкусу медикам и механикам, есть шанс, что такие АСМП станут вполне привычным транспортом для российских бригад скорой медицинской помощи.