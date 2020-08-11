Названы главные претензии российских водителей к платным дорогам

И даже, можно сказать, очень мало. Так, согласно некоторым исследованиям, лишь 11% автовладельцев пользуются платными трассами ежедневно. Еще 8% — несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц, 27% — один раз в месяц, а большая часть (47%) россиян «за рулем» пользуются платными дорогами всего несколько раз в год. При этом последние готовы пользоваться подобными дорогами и чаще, но при условии, что за разовый проезд придется платить не более 100 рублей.

Однако чрезмерные прайсы, установленный владельцами таких трасс, не единственная причина, по которой наши сограждане не очень охотно выезжают на них. Автовладельцам не нравится так же, что платные автострады, которые, по идее, должны быть эталоном дорожного строительства, очень часто не помогают избежать пробок; качество их покрытия сопоставимо с дорогами бесплатными, да еще скоростной режим мало чем отличается от «простых» направлений.