Названы главные претензии российских водителей к платным дорогам

И даже, можно сказать, очень мало. Так, согласно некоторым исследованиям, лишь 11% автовладельцев пользуются платными трассами ежедневно. Еще 8% — несколько раз в неделю, 7% — несколько раз в месяц, 27% — один раз в месяц, а большая часть (47%) россиян «за рулем» пользуются платными дорогами всего несколько раз в год. При этом последние готовы пользоваться подобными дорогами и чаще, но при условии, что за разовый проезд придется платить не более 100 рублей.
Однако чрезмерные прайсы, установленный владельцами таких трасс, не единственная причина, по которой наши сограждане не очень охотно выезжают на них. Автовладельцам не нравится так же, что платные автострады, которые, по идее, должны быть эталоном дорожного строительства, очень часто не помогают избежать пробок; качество их покрытия сопоставимо с дорогами бесплатными, да еще скоростной режим мало чем отличается от «простых» направлений.
Скажем, согласно упомянутому выше опросу, «в платных трассах заинтересованы москвичи при отсутствии пробок и езде с более высокой скоростью — 42% и 28% соответственно. Готовность выбрать платные маршруты при улучшении качества дорожного покрытия чаще выражали водители Самары (38%), при снижении стоимости проезда — в Новосибирске и Уфе (по 56%), при повышении безопасности на трассе — в Ростове-на-Дону (37%)».
– В ближайшие несколько лет правительство России планирует реализовать амбициозные планы по расширению количества платных трасс, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» член правления «РГС Банка» Марина Дембицкая. — С одной стороны, это позволит улучшить транспортное сообщение между городами, но с другой, как показывает опрос, водители все-таки обеспокоены стоимостью проезда, что может стать сдерживающим фактором для роста спроса на использование платных дорог…