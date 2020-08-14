Корейцы взбодрили Hyundai Elantra пакетом N Line

В плане техники новый Hyundai Elantra N Line здорово отличается от стандартного седана. Как минимум, тем, что под капотом спрятана турбочетверка объемом 1,6 литра (204 л. с., 265 Нм). К ней на выбор можно заказать шестиступенчатую «механику» или семиступенчатый «преселектив». Вдобавок «энка» готова удивить задней многорычажкой и более производительными тормозами.
И, конечно, корейцы поработали над внешностью. К более агрессивным бамперам и другой решетке радиатора вдобавок прилагаются спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые колеса. В салоне водителя (а эта машина, в первую очередь, для водителя) приветствуют новый трехспицевый руль, большая кнопка выбора режимов движения, спортивные кресла, прострочка красного цвета и декоративные металлические вставки. И даже жаль, что российский офис Hyundai не называет дату начала продаж — видимо, к нам быстрый, но дорогой N Line не приедет… А вот стандартную версию седаны мы увидим через пару месяцев.