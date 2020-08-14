Корейцы взбодрили Hyundai Elantra пакетом N Line

И, конечно, корейцы поработали над внешностью. К более агрессивным бамперам и другой решетке радиатора вдобавок прилагаются спойлер на крышке багажника и 18-дюймовые колеса. В салоне водителя (а эта машина, в первую очередь, для водителя) приветствуют новый трехспицевый руль, большая кнопка выбора режимов движения, спортивные кресла, прострочка красного цвета и декоративные металлические вставки. И даже жаль, что российский офис Hyundai не называет дату начала продаж — видимо, к нам быстрый, но дорогой N Line не приедет… А вот стандартную версию седаны мы увидим через пару месяцев.