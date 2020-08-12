Операторы камер фиксации нарушений ПДД предложили резко увеличить штрафы для водителй

Проактивное реагирование — это внедрение интеллектуальных систем, которые умеют предсказывать очаги аварийности на дорогах, анализируя большие массивы данных. Оно позволяет не только быстро устранять очаги ДТП, но и избавляет от новых мест концентрации ДТП. Первая такая система сейчас внедряется в Московской области.

Другой вопрос — прогрессивная шкала штрафов за повторные нарушения. В России увеличение штрафа есть только за превышение скорости на 40—60 км/ч. Между тем, по данным ГИБДД именно несоблюдение скоростного режима остается основным фактором аварий на дорогах, а превышение скорости на 20—40 км/ч — самое массовое нарушение за первое полугодие 2020 года.

И, наконец, нештрафуемый порог в 20 км/ч — самый высокий в Европе. В европейских странах он обычно составояет 3—5 км/ч, а штрафы начинаются от 40 евро за превышение до 5 км/ч и доходят до тысяч евро. России следует ввести такие же наказания, подлелись мнением с порталом «АвтоВзгляд» в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «ОКО».