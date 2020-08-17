Geely построила красивую модель Preface на платформе Volvo

Geely продолжает эксплуатировать стратегию «технологии Volvo, но по цене Geely». На этот раз китайцы взяли платформу CMA (Compact Modular Architecture), на которой построены кроссоверы Volvo XC40 и Geely FY11/Tugella, а также большинство моделей дочерней марки Lynk & Co.

Что получилось? Очень стильный седан длиной 4,8 метра под названием Preface, которому создатели вроде бы привили драйверский характер (несмотря на передний привод, даже обещана развесовка 50/50 между осями).