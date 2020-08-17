Geely построила красивую модель Preface на платформе Volvo

Geely продолжает эксплуатировать стратегию «технологии Volvo, но по цене Geely». На этот раз китайцы взяли платформу CMA (Compact Modular Architecture), на которой построены кроссоверы Volvo XC40 и Geely FY11/Tugella, а также большинство моделей дочерней марки Lynk & Co.
Что получилось? Очень стильный седан длиной 4,8 метра под названием Preface, которому создатели вроде бы привили драйверский характер (несмотря на передний привод, даже обещана развесовка 50/50 между осями).
Двухлитровая бензиновая турбочетверка (190 л. с., 300 Нм) — из именитого семейства Drive-E. Между прочим, такой же мотор стоит на дорогущих Volvo S60 и S90. С этим двигателем работает восьмиступенчатый «автомат» Aisin.
И вообще, команда Питера Хорбери, видимо, не случайно сделала Preface очень похожим на автомобили Volvo! Если Geely решит обосноваться на евррпейском рынке, такая схожесть явно пойдет на пользу продажам китайского седана.