Три проявления водительской вежливости, за которые можно схлопотать штраф

Большинство автомобилистов хотя бы раз в жизни оказывались в следующей ситуации. Двухполосная загородная дорога с широкой обочиной и сплошной осевой линией. По ней с относительно небольшой скоростью идет машина (чаще всего грузовик), которую, с одной стороны, к официальным тихоходам явно не отнесешь, а с другой — она тормозит движение попутного транспорта, собирая за собой целую автоколонну.
ЗАСТУП НА ОБОЧИНУ
Правильный водитель за рулем такой техники обязательно сместится вбок, заехав правыми колесами на обочину. При этом между левым бортом его авто и осевой появится зазор, достаточный, чтобы легковушка могла спокойно пойти на обгон без выезда на встречку. Подобный прием считается хорошим тоном и при наличии прерывистой осевой, разрешающей обгон. Ведь в любом случае, обгон медленного ТС при этом становится более безопасным, поскольку в принципе пропадает необходимость кому-либо выезжать на полосу встречного движения.
Безопасность на дороге от смещения правыми колесами на обочину только повышается. Однако подобный альтруизм наказуем для вежливого водителя. Часть 1 статьи 12.15 КоАП предполагает 1500 рублей штрафа за его доброе дело.
ДАЛЬНОБОЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Второе наказуемое проявление водительской вежливости и взаимовыручки в большей мере касается дальнобойщиков и вообще водителей грузовиков. Действие обычно также происходит на узкой трассе — по полосе в каждую сторону.
Легковушке опасно обгонять в таких условиях грузовик, поскольку последний сильно перекрывает ее водителю обзор. Из-за этого желающий обогнать может не заметить идущей навстречу машины и врезаться в нее в момент обгона. А водитель грузовой машины напротив, отлично видит далеко вперед и может оценить потенциальную опасность для планирующей обгонять его легковушки.
Для таких ситуаций стихийно сложилась система предупреждений между водителями. Если видишь, что фура перед тобой на прямой трассе без съездов мигает левым «поворотником», значит обгонять ее сейчас опасно, впереди идет встречная машина. А когда дальнобой замигал правым — путь открыт и можно смело его обгонять. В общем — сплошная безопасность и предупреждение аварийности.
С точки зрения КоАП это — самое настоящее «нарушение правил пользования внешними световыми приборами». Статья 12.20 — 500 рублей штрафа!
ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
По этой же статье, кстати, является наказуемым и другое доброе дело, которое делают все водители — от шофера дальнобойщика до рулевого легковушки. Это — «мигание» дальним светом фар. Речь идет отнюдь не о хулиганстве, когда «лихач» в левой полосе дороги пытается согнать этими вспышками мешающего ему продолжить полет законопослушного автомобилиста.
Нет, «морганием» дальним светом фар мы, порой, сообщаем коллеге, желающему повернуть влево, что пропускаем его, притормозив и придержав поток машин, который не давал ему совершить этот маневр. Точно так же мы «мигаем» дальним, когда хотим сообщить водителю, выезжающему с прилегающей дороги, что готовы впустить его в ряд перед собой. В общем, имеются в виду те случаи, когда дальний свет используется не по своему прямому назначению, как то прописано в ПДД, а с целью сообщить коллеге водителю: «Езжай, пропущу!»
Как мы все понимаем, во всех подобных случаях рьяный сотрудник ГИБДД имеет полное право выписать 500-рублевый штраф за неправильное использование световых приборов. Радует, что сумма не велика и редко какой служивый будет тратить на подобный протокол свое драгоценное служебное время. Разве что в случае какого-нибудь тематического рейда…