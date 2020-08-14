Три проявления водительской вежливости, за которые можно схлопотать штраф

Большинство автомобилистов хотя бы раз в жизни оказывались в следующей ситуации. Двухполосная загородная дорога с широкой обочиной и сплошной осевой линией. По ней с относительно небольшой скоростью идет машина (чаще всего грузовик), которую, с одной стороны, к официальным тихоходам явно не отнесешь, а с другой — она тормозит движение попутного транспорта, собирая за собой целую автоколонну.

ЗАСТУП НА ОБОЧИНУ

Правильный водитель за рулем такой техники обязательно сместится вбок, заехав правыми колесами на обочину. При этом между левым бортом его авто и осевой появится зазор, достаточный, чтобы легковушка могла спокойно пойти на обгон без выезда на встречку. Подобный прием считается хорошим тоном и при наличии прерывистой осевой, разрешающей обгон. Ведь в любом случае, обгон медленного ТС при этом становится более безопасным, поскольку в принципе пропадает необходимость кому-либо выезжать на полосу встречного движения.

Безопасность на дороге от смещения правыми колесами на обочину только повышается. Однако подобный альтруизм наказуем для вежливого водителя. Часть 1 статьи 12.15 КоАП предполагает 1500 рублей штрафа за его доброе дело.