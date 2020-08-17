В России построят крохотный броневик «для города»

Модель отличают легкое шасси, несущий бронекорпус и низкий силуэт. Она легко помещается внутри военных вертолетов Ми-8АМТШ и экспортных Ми-171Ш. При этом разработчики гордятся разнесенной структурой бронирования: углы бронекорпуса эффективно защищают экипаж даже при обстрелах с верхних этажей зданий.

Легкая боевая платформа — модульная, что позволяет строить самые разные модификации, включая амфибии. В осенне-зимний период можно надевать резинометаллические гусеницы, чтобы повысить проходимость. Как уточняет «Российская газета», в качестве вооружения предусмотрены пулеметы различного калибра.