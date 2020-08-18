Владельцы возмущены новыми «дворниками» на LADA Vesta

Как уверяют автовладельцы, «дешевле купить и найти крыло от самолета, чем щетки с таким креплением». Естественно, дилеры марки LADA готовы прийти на помощь, но за комплект бескаркасных «дворников» они просят примерно 2 500 рублей — мягко говоря, дороговато для бюджетной машины. В интернет-магазинах пару реально найти чуть дешевле — плюс-минус за 2 000, что все равно не вписывается в формат «народного автомобиля».

Как вариант, можно заказать комплект переходников «с VATL5.1 на Hook», но есть сомнения, что это решение будет достаточно надежным. Радикальный вариант — сменить поводки на детали старого образца — подходит далеко не всем. А все потому, что один новый поводок стоит 3 500 рублей! Итого — 7 000 только за то, чтобы появилась возможность купить любую щетку, а не ту, которую навязывает АВТОВАЗ.

Почему так получилось, объяснить легко: АВТОВАЗ вынужден по макимуму использовать детали из ассортимента Renault-Nissan. И понятно, что перейти на поводки типа VATL5.1 от российского автогиганта потребовал Альянс. Вот только владельцы LADA Vesta, покупая отечественный автомобиль вместо иномарки, явно не предполагают, что за самый обычный расходник — «дворники» — с них будут просить 2 500 рублей.