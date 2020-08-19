Toyota Camry оказалась самой популярной «бэушкой» среди бизнес-седанов

Если взглянуть на продажи машин с пробегом за первые шесть месяцев 2020 года, то выяснится, что самым желанным седаном в классе D стала Toyota Camry. Ее захотели купить более 83 000 человек. Эти подсчеты опубликовали эксперты агентства «Автостат».

В свою очередь, согласно исследованию auto.ru, в ценовом диапазоне от 800 000 до 1 500 000 рублей объявления по Camry просматривают чаще остальных, что позволяет считать его самым востребованным в этой ценовой категории.

Есть версия, что одним из главных преимуществ модели является высокая остаточная стоимость. По данным того же «Автостата», она имеет индекс сохранности остаточной стоимости 84,24% и лидирует по этому показателю в классе D.