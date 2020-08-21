BMW показала новую M4

Презентация «заряженной» баварской «четверки» состоялась на трассе Red Bull Ring в Австрии. С пятницы по воскресенье здесь проходит этап MotoGP BMW M Grand Prix of Styria. Победителю гонки должны вручить ключи от одного из первых экземпляров купе M4. Но получит ее он не раньше 23 сентября, когда с автомобиля сорвут камуфляжную пленку. Ну а у дилеров новинка появится в начале 2021 года.

Напомним, что разработка гоночный и дорожной версий купе шла параллельно, в том числе и в части силового агрегата. Поэтому многие элементы двигателя для дорожной и гоночной версий купе схожи. Известно, что мощность наддувного шестицилиндового мотора для гражданской М4 составит 480 л. с., а гоночный вариант будет выдавать свыше 500 «лошадей».