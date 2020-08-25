Geely рассекретила салон седана Preface и назвала дату дебюта

Для начала отметим, что седан построили на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). На ней же базируются Volvo XC40 и Geely FY11.
Что касается салона, то Geely не стали копировать шведов, а пошли своим путем. В салоне виден собственный стиль, а центральный тоннель сделали двухэтажным, с большим отсеком для мелочей в нижнем уровне.
По центру передней панели разместили сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, ну а кроме этого на фото можно рассмотреть селектор трансмиссии и престижные динамики Bose.
Под капотом Geely Preface китайцы установили единственный силовой агрегат. Это 2-литровый бензиновый мотор «вольвовского» семейства Drive-E отдачей 190 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Первый публичный показ седана состоится в Китае 26 сентября. Не исключаем, что после этого автомобиль представят и на других рынках. В частности, и в России.