Geely рассекретила салон седана Preface и назвала дату дебюта

Для начала отметим, что седан построили на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture). На ней же базируются Volvo XC40 и Geely FY11.

Что касается салона, то Geely не стали копировать шведов, а пошли своим путем. В салоне виден собственный стиль, а центральный тоннель сделали двухэтажным, с большим отсеком для мелочей в нижнем уровне.

По центру передней панели разместили сенсорный экран диагональю 12,3 дюйма, ну а кроме этого на фото можно рассмотреть селектор трансмиссии и престижные динамики Bose.