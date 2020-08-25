В России создадут новый рамный внедорожник для военных

Легкий броневик «Стрела» — новинка от российской «Военно-промышленной компании». Внедорожник базируется на газовских агрегатах: салон, дизельный двигатель, коробка передач и многое другое взяты от «Газели Next». Поэтому производитель уверяет, что модель будет дешевле всех своих одноклассников. Также авторы проекта считают, что на сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет.
Кроме того, на базе «Стрелы» будет создан ее небронированный аналог, который получит полностью оригинальный кузов. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на выходе должен получиться многоцелевой армейский внедорожник, предназначенный для повседневной деятельности войск. Он сможет возить людей, таскать прицепы и так далее.
Нам также удалось выяснить, что габариты машины — 4 700 х 2 200 х 2 100 мм. Для сравнения, размеры УАЗ «Патриот» — 4 750 х 1 900 х 1 910 мм. При этом небронированная стрела отличается передней независимой подвеской, 200-сильный дизельным мотором и 6-ступенчатой механической коробкой. Привод — постоянный полный, с блокировками межосевого и межколесных дифференциалов.
Пока публике показали лишь эскизы будущей новинки. Но, как уточняют представители «Военно-промышленной компании», работы над проектом идут полным ходом. Логично предположить, что такой автомобиль может быть интересен не только военным, но и гражданской публике. Ведь большой рамный внедорожник — заветная мечта многих россиян.