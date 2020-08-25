В России создадут новый рамный внедорожник для военных

Легкий броневик «Стрела» — новинка от российской «Военно-промышленной компании». Внедорожник базируется на газовских агрегатах: салон, дизельный двигатель, коробка передач и многое другое взяты от «Газели Next». Поэтому производитель уверяет, что модель будет дешевле всех своих одноклассников. Также авторы проекта считают, что на сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет.

Кроме того, на базе «Стрелы» будет создан ее небронированный аналог, который получит полностью оригинальный кузов. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на выходе должен получиться многоцелевой армейский внедорожник, предназначенный для повседневной деятельности войск. Он сможет возить людей, таскать прицепы и так далее.