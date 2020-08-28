Разрабатывать новый VW Passat поколения B9 будет Skoda

VW Passat B9, также как и нынешняя модель, будет построен на базе модульной платформы MQB.

Судя по данным, на которые ссылается издание Аuto motor und sport, Passat станет близок к Skoda Superb не только технически, но и концептуально. В частности, вполне возможно, что его кузов превратится из классического седана в лифтбэк, как у Superb.

При этом форм-фактор Passat-универсал будет сохранен. Сообщается также, что колесная база Passat 2023-го модельного года окажется длиннее, чем у текущего поколения модели.

По некоторым данным, в недрах Volkswagen Group склоняются к переносу производства Passat из немецкого Эмдена, где автомобиль производился в течении 36 лет, в Квасны (Чехия) или Братиславу (Словакия).

Это связано с тем, что площадку в Эмдене задействовуют для выпуска электромобиля VW ID.4 и ряда других моделей.