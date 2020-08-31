Infiniti открывает в России продажи купе Q60 с бюджетным 2-литровым мотором

Похоже, японцы решили повторить успех своих не менее премиальных коллег из-а океана, некогда убравших из российской линейки мощные версии Chevrolet Camaro, заменив их более приземленными комплектациями с 2-литровым «пакетом сока» под капотом. Впрочем, несмотря на положительную динамику продаж, пони-кар таки покинул рынок спустя некоторое время.

А вот ребята из Страны восходящего солнца не намерены сматывать удочки, о чем недавно «АвтоВзгляду» сообщил управляющий директор «Инфинити» в России, Украине и Казахстане Дмитрий Панасов. Вот только на смену 405-сильной версии купе Infiniti Q60 S придет более бюджетная альтернатива — модель с турбодвижком, «выдувающим» 211 сил мощности.

Этот мотор достался японцам от немецких коллег из Mercedes-Benz. И, как уже было сказано, мы его могли видеть на седане Infiniti Q50, а также ушедших с рынка компактном кроссовере QX30 и первом (вероятно, последнем) хетчбэке марки — Q30. Стоит отметить, что двигатель неплохо зарекомендовал себя и в плане характеристик, и с точки зрения надежности. Его появление в спецификациях модели просто обязано повысить спрос.

Стартовый ценник заднеприводного купе — 3 399 000 рублей. В то время, как 3-литровый вариант Q60 S с полным приводом попросит за себя не меньше 4 275 000 рублей. Да, еще некоторое время «топ» будет продаваться параллельно с авто в младшей версии, а после того, как дилеры избавятся от стока, модель с мощным движком канет в Лету.