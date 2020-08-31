Обновленный Range Rover Evoque получил 3-цилиндровый мотор

Фото производителя.
Марка Range Rover провела обновление кроссовера Evoque. Как рассмотрел портал «АвтоВзгляд», британцы решили не трогать внешность, но поработали над техникой.

Первым делом инженеры плотно поработали над силовыми агрегатами. Базовый турбодизель D150, который прежде выдавал 150 л. с., стал мощнее — его мощность довели до 165 л. с., а индекс сменился на D165. На смену дизельной модификации D180 отдачей 180 сил пришёл вариант D200 (204 л. с.).

Двухлитровые исполнения на бензине не изменились. Однако появился новый начальный вариант — ему полагается полуторалитровая 160-сильная «турботройка», на которую навешена мягкогибридная надстройка. Такой Range Rover может иметь только передний привод и девятиступенчатый «автомат».

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

В салоне из видимых перемен — только другой руль. Хотя пресс-релиз подсказывает, что модель обзавелась продвинутой системой очистки салонного воздуха. Также представители марки гордятся свежей медиасистемой: у доработанного головного устройства лучше графика, выше производительность, а обновления можно закачивать «по воздуху».

В родной Великобритании продажи машин стартуют уже совсем скоро. А вот перспективы появления многих обновок на нашем рынке весьма туманны. Ведь 165 и 204 л. с. — очень невыгодные варианты с точки зрения налогообложения. Да и 3-цилиндровое «мягкогибридное» исполнение вряд ли будет пользоваться спросом.

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31 августа 2020
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