Обновленный Range Rover Evoque получил 3-цилиндровый мотор

Первым делом инженеры плотно поработали над силовыми агрегатами. Базовый турбодизель D150, который прежде выдавал 150 л. с., стал мощнее — его мощность довели до 165 л. с., а индекс сменился на D165. На смену дизельной модификации D180 отдачей 180 сил пришёл вариант D200 (204 л. с.).
Двухлитровые исполнения на бензине не изменились. Однако появился новый начальный вариант — ему полагается полуторалитровая 160-сильная «турботройка», на которую навешена мягкогибридная надстройка. Такой Range Rover может иметь только передний привод и девятиступенчатый «автомат».
В салоне из видимых перемен — только другой руль. Хотя пресс-релиз подсказывает, что модель обзавелась продвинутой системой очистки салонного воздуха. Также представители марки гордятся свежей медиасистемой: у доработанного головного устройства лучше графика, выше производительность, а обновления можно закачивать «по воздуху».
В родной Великобритании продажи машин стартуют уже совсем скоро. А вот перспективы появления многих обновок на нашем рынке весьма туманны. Ведь 165 и 204 л. с. — очень невыгодные варианты с точки зрения налогообложения. Да и 3-цилиндровое «мягкогибридное» исполнение вряд ли будет пользоваться спросом.