Обновленный Range Rover Evoque получил 3-цилиндровый мотор

Первым делом инженеры плотно поработали над силовыми агрегатами. Базовый турбодизель D150, который прежде выдавал 150 л. с., стал мощнее — его мощность довели до 165 л. с., а индекс сменился на D165. На смену дизельной модификации D180 отдачей 180 сил пришёл вариант D200 (204 л. с.).

Двухлитровые исполнения на бензине не изменились. Однако появился новый начальный вариант — ему полагается полуторалитровая 160-сильная «турботройка», на которую навешена мягкогибридная надстройка. Такой Range Rover может иметь только передний привод и девятиступенчатый «автомат».