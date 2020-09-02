Постизобилие: сменив поколение, Rolls-Royce Ghost стал скромнее

«Призрак» стал на 89 мм длинее и на 30 мм шире. А под капотом обосновался доработанный 6,75-литровый V12 мощностью 571 л. с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF, ну а привод — только полный. Флагман британцев разгоняется до первой «сотни» всего за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Интересно, что процессом открывания и закрывания дверей управляют электроприводы, а за чистотой воздуха в салоне следит система Micro Environment Purification. Она оборудована чувствительными датчиками, улавливающими изменения качества воздуха меньше чем за 2 минуты.

Философию автомобиля в компании называют «постизобилие». Иначе говоря, клиенты марки больше не хотят видеть много броских и вычурных деталей, предпочитая качественный, но скромный минимализм. Поэтому, например, подсветку решетки радиатора пришлось приглушить, чтобы ее сияние было более сдержанным.