Власти не дадут денег на запуск российского электромобиля Zetta

Фонд развития промышленности (ФРП) был создан Минпромторгом для поддержки промышленных инвестиционных проектов, в первую очередь — в обрабатывающих производствах. Государственный фонд выдает за счет бюджетных средств сверхльготные займы на конкретные проекты. Так, тольяттинская компания Zetta хотела получить 100 000 000 рублей под 1% годовых на пять лет. На эти деньги планировалась начать выпуск электромобилей City Modul 1.

Однако, как рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, экспертный совет фонда отказал компании. Эту информацию изданию также подтвердили представители «Зетты». Из-за отсутствия финансирования перспективы проекта становятся туманными: начать производство батарейного хэтчбека планировалось до конца этого года, но теперь сроки однозначно будут пенесены. Если, конечно, проект вообще будет реализован.