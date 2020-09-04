За частные он-лайн объявления по продаже авто, шин и запчастей придется платить налог с продаж

Ни для кого не секрет, что популярными в России интернет-барахолками пользуются не только частники, эпизодически продающие на этих платформах всяческие товары, но и самые настоящие коммерсанты. Причем многие из них до сих пор зарегистрированы на площадках, как обычные продавцы.

Однако от простого частного объявления их отличают регулярные размещения, да еще и нескончаемое количество предлагаемого товара. Но если вычислить тех, кто пытается систематически реализовывать, скажем, шины и диски не так сложно, то перекупщиков и представителей серых дилерских центров поймать за руку куда труднее. Ответ таких торгашей всегда один — продаю свое, имею право. Да и возможность сменить аккаунт, чтоб замести следы, никто не отменял.

Правда, и сотрудники ФНС не пальцем деланные. Еще бы: бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин получил новые, куда более серьезные полномочия. Как думаете, будут ли власти упускать возможность контроля неподконтрольных денежных средств? А заодно и привлекать к ответственности бизнесменов, не желающих платить налоги. То ли в ведомстве сами научились отслеживать виртуальные «перемещения» коммерсантов, прячущихся под частными лицами, то ли сведения о пользователях по запросу предоставляют сами интернет-площадки, но факт остается фактом: поймают — оштрафуют или даже посадят.