За частные он-лайн объявления по продаже авто, шин и запчастей придется платить налог с продаж

Ни для кого не секрет, что популярными в России интернет-барахолками пользуются не только частники, эпизодически продающие на этих платформах всяческие товары, но и самые настоящие коммерсанты. Причем многие из них до сих пор зарегистрированы на площадках, как обычные продавцы.
Однако от простого частного объявления их отличают регулярные размещения, да еще и нескончаемое количество предлагаемого товара. Но если вычислить тех, кто пытается систематически реализовывать, скажем, шины и диски не так сложно, то перекупщиков и представителей серых дилерских центров поймать за руку куда труднее. Ответ таких торгашей всегда один — продаю свое, имею право. Да и возможность сменить аккаунт, чтоб замести следы, никто не отменял.
Правда, и сотрудники ФНС не пальцем деланные. Еще бы: бывший главный налоговик страны Михаил Мишустин получил новые, куда более серьезные полномочия. Как думаете, будут ли власти упускать возможность контроля неподконтрольных денежных средств? А заодно и привлекать к ответственности бизнесменов, не желающих платить налоги. То ли в ведомстве сами научились отслеживать виртуальные «перемещения» коммерсантов, прячущихся под частными лицами, то ли сведения о пользователях по запросу предоставляют сами интернет-площадки, но факт остается фактом: поймают — оштрафуют или даже посадят.
Напомним, что согласно ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов» нарушителю грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет. Что касается компании, чьи объявления «разбросаны» по интернету под видом услуг частных продавцов, то ст. 199 УК РФ предусматривает ответственность в виде шести лет заключения под стражу.
Впрочем, не только хитро выдуманным бизнесменам стоит остерегаться налоговиков. Ходят слухи, что чрезмерно активная продажа различных товаров, инициированная обычным частником, тоже может вызвать интерес налоговой службы. Поэтому не спешите продавать все и сразу, даже если вдруг вам досталась бабушкина квартира или дедушкин гараж с антиквариатом и кучей запчастей. Потом придется долго объяснять, откуда у вас все это богатство.
Особенно худо придется тем, кто имеет регистрацию индивидуального предпринимателя. Как известно, налоговая считает, что ИП несказанно много зарабатывает, часто хитрит и использует счет для обналичивания денежных средств. Что уж там, если даже ипотеку для таких «кооператоров» выдают под повышенный процент.
Кстати, в братской Белоруссии уже давно в ходу практика, когда к продавцу той же подержанной легковушки могут прямо домой нанести визит из налоговой с вопросами «откуда машина при таком-то доходе и почему вдруг продаете»? В свое время у белорусов мы уже переняли опыт по конфискации автомобилей, поэтому не мудрено, что Большой брат вскоре будет отслеживать едва ли не каждую сделку купли-продажи, совершенную в Сети.