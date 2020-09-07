В России начали собирать обновленный KIA Rio

Рестайлинг бестселлера пройдет по довольно масштабной программе. KIA Rio получит другие бамперы, благодаря которым длина вырастет сразу на 20 мм, также заявлены новые фары со светодиодными ходовыми огнями, а заканчивает список переделок крупная решетка радиатора, ставшая визуальным продолжением оптики. Сзади появились свежие светодиодные фонари, плюс имитация диффузора. А вот изображений интерьера до сих пор нет…

Как и прежде, для российского рынка седан будет оснащаться двумя атмосферными моторами — объемом 1,4 (100 л. с.) или 1,6 (123 л. с.) литра. Оба двигателя могут сочетаться с 6-ступенчатой механическо, либо 6-ступенчатой автоматической коробками.

Дату начала продаж, оснащение и комплектации обновленного Rio российский офис марки обещает раскрыть в ближайшее время. Логично предположить, что вслед за седаном обновится и кросс-хетч Rio X-Line.