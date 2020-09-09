АВТОВАЗ выпустил новую версию внедорожника LADA 4x4

Версия Black отличается черной окраской кузова, тонированными задними стеклами и темными колесными дисками. Для большего эффекта не хватает только прозрачных рассеиваителей «поворотников»… Хотя нивоводы — народ рукастый: они сами способны купить и поставить нужные детали.

Салон, по уверениям паблика AvtoVAZ News, тоже сделан полностью черным, притом для его отделки применены более качественные материалы. Во всем отсальном Black повторяет стандартные внедорожники.

Кстати, порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что пятидверная LADA 4x4 стала более качественной. И вообще: новости из Тольятти идут одна за одной. Так, у LADA Largus появилась версия за 900 000 рублей, а скоро будут объявлены цены на новое исполнение LADA Granta. И это, несчитая грядущего рестайлинга «Ларгуса».