Nissan анонсировал новейший спорткар

Nissan разместил в своих соцсетях новый видеоролик, в котором можно увидеть некоторые подробности о новом спорткаре. Кроме 6-ступенчатой «механики» и привычного «ручника» в ролике легко заметить профиль будущего спорткара с фонарями в стиле модели 300ZX родом из девяностых годов. Правда, сначала нам покажут не товарную модель, а прототип. Серийный же вариант должен появиться не ранее 2021 года.

Название пока держат в секрете, но предположим, что новинку нарекут 400Z. Индекс может отражать мощность 3-литрового V6, который возьмут от Infiniti Q60.

Что касается России, то вряд ли машина приедет к нам очень быстро. Ведь это имиджевая модель, и локальная сборка ей не светит. А раз так, то цена спорткара будет зашкаливать. Уверены, Nissan не станет повторять ошибок. Ведь в июне прошлого года компания закончила поставки в Россию спорткаров GT-R, спрос на которые был более, мягко говоря, не очень.