Все о новом кроссовере Genesis GV80 для России

Да, быстро эволюционируют корейцы. Вроде бы недавно хотели создать кроссовер, и вот он уже в своем серийном воплощении. Причем напичкан автомобиль так, что даешься диву.

Впрочем, судите сами. Тут вам и доводчики дверей, и умный круиз, подстраивающийся под определенную манеру вождения, и матричная оптика, автоматически переключающая ближний свет фар на дальний и наоборот.

Да что там: этот кореец умеет самостоятельно парковаться. Причем для этого водителю совсем не обязательно находиться внутри!