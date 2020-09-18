Все о новом кроссовере Genesis GV80 для России

Да, быстро эволюционируют корейцы. Вроде бы недавно хотели создать кроссовер, и вот он уже в своем серийном воплощении. Причем напичкан автомобиль так, что даешься диву.
Впрочем, судите сами. Тут вам и доводчики дверей, и умный круиз, подстраивающийся под определенную манеру вождения, и матричная оптика, автоматически переключающая ближний свет фар на дальний и наоборот.
Да что там: этот кореец умеет самостоятельно парковаться. Причем для этого водителю совсем не обязательно находиться внутри!
Огромная панорамная крыша, кожа-замша, массажный кабинет, вентиляция и подогревы всего и вся — еще чуть-чуть, и Genesis научится заваривать по утрам кофе.
Среди прочих изюминок — система автоторможения, в том числе и при езде задним ходом, адаптивная подвеска, меняющая положение кузова в зависимости от дорожных условий. Кстати, имеются и несколько «бездорожных» режимов — для движения по снегу, песку и грязи.
А еще тут передний и задний видеорегистраторы, передающие картинку в режиме он-лайн, которая наверняка поможет в суде при спорной ситуации на проезжей части.
Полноприводный Genesis GV80 с габаритами 4945х1975х1715 мм при колесной базе в 2995 мм просторен и комфортабелен. А в движение приводится — на выбор — бензиновыми турбодвижками мощностью 249 и 379 сил, а также наддувным дизелем о 249 «лошадях».
Да, все круто — спору нет. Но сколько же все это богатство будет стоить? Ответ на этот вопрос мы узнаем ближе к старту продаж.