В России представили новую версию Hyundai Solaris

Кореец готов похвастать хромированной решеткой радиатора, 15-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, кучей USB-слотов, а также целой россыпью полезных опций. В частности, парктрониками по кругу, климат-контролем, датчиком света и диодной оптикой, умеющей подсвечивать повороты.

Юбилейный Hyundai Solaris может быть построен на базе комплектаций Active Plus, либо Comfort — в зависимости от предпочтений будущего владельца. Двигатель — на выбор — 1,4 или 1,6 литра, коробка передач — шестискоростные «механика» или «автомат».

Принадлежность к эксклюзивному изданию выдают специальные эмблемы и шильдики. А вот сколько этот эксклюзив будет стоить, пока не уточняется.