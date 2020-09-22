В России представили новую версию Hyundai Solaris

Фото avtovzglyad.ru
В честь 10-летнего юбилея российского завода Hyundai в Питере корейцы представили специальную серию седана Solaris, получившую символичное название «10 лет». Тираж автомобиля ограничен 4500 экземплярами. Чем уникален «бюджетник» в новом исполнении, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Кореец готов похвастать хромированной решеткой радиатора, 15-дюймовыми колесными дисками из легкого сплава, кучей USB-слотов, а также целой россыпью полезных опций. В частности, парктрониками по кругу, климат-контролем, датчиком света и диодной оптикой, умеющей подсвечивать повороты.

Юбилейный Hyundai Solaris может быть построен на базе комплектаций Active Plus, либо Comfort — в зависимости от предпочтений будущего владельца. Двигатель — на выбор — 1,4 или 1,6 литра, коробка передач — шестискоростные «механика» или «автомат».

Принадлежность к эксклюзивному изданию выдают специальные эмблемы и шильдики. А вот сколько этот эксклюзив будет стоить, пока не уточняется.

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22 сентября 2020
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