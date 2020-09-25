LADA Vesta отпраздновала свой первый юбилей

Впервые «Весту» представили публике на Московском международном автосалоне в 2014 году. Правда, тогда машина носила статус концепта, но в сентябре 2015-го серийный седан встал на конвейер Ижевского автозавода (сейчас он называется LADA Ижевск). Затем в серию пошли универсал Vesta SW и квазикроссовер SW Cross. Позднее кросс-версию получил седан, а главной «звездой» модельного ряда стала «подогретая» LADA Vesta Sport.

Отметим, что LADA Vesta вошла в пятерку самых продаваемых моделей российского рынка всего через полгода после начала производства. В то же время, как показали опросы покупателей, каждый третий пересел на LADA Vesta с автомобиля другой марки. По итогам 2018 года Vesta стала абсолютным лидером, а сегодня уверенно занимает второе место по объемам продаж после LADA Granta. К юбилейной дате своих владельцев нашли более 450 000 LADA Vesta всех модификаций.

Пора на покой? Сейчас жизненный цикл автомобиля составляет 6—7 лет максимум, а некоторые марки штампуют новые поколения каждые 5 лет. Однако Vesta будет выпускаться дольше: как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в следующем году бестселлер ждет большая модернизация — автомобиль получит подправленную внешность и новый салон.