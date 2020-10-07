Дизайнеры придумали, как состарить на 70 лет новую машину

Стоимость набора — немалые 14 800 евро (1 360 000 рублей). В него входят накладки на кузов, а также фирменная оптика. После установки такого «кита» машина обрастает ребристыми панелями, а спереди появляется большой пластиковый «нос», на который нахлобучены фары овальной формы и огромная решетка радиатора. Говорят, что после старта продаж уже куплено 70 таких комплектов!

Что, впрочем, неудивительно. Во Франции фургоны Citroen Type H, под которые подгоняют современные SpaceTourer и Jumpy, считаются культовыми. Их выпускали больше трех десятилетий (с 1947 по 1981 год), и у многих европейцев осталась ностальгия по таким машинам, из которых обычно торговали мороженым и выпечкой.

Так что нам, россиянам, фантастически повезло! Чтобы сделать «буханку» такой, какой она была 55 лет назад, нам… не надо делать вообще ничего. С конвейера в Ульяновске до сих пор сходят почти такие же фургоны и микроавтобусы, как во времена СССР. Здорово, правда?