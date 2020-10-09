Чем обернется сотрудничество украинского ЗАЗ c альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ

После ужасных «Запорожцев» и «Таврий» любой автомобиль выглядит качественным, а Renault и подавно. Но в 1998 году на ЗАЗ пришли корейцы из Daewoo и внедрили свои стандарты. Затем к украинцам прибыл GM и внедрил свои. Поэтому французы столь высоко оценили состояние производства и технический уровень украинского предприятия, согласившись на совместную деятельность — ведь они нашли на ЗАЗ не обломки СССР, а современное производство GM. В связи с чем намерение привнести собственные стандарты качества прозвучало спорно, ведь не настолько однозначно превосходство технологий Renault над GM. И уж подавно вызывают сомнение грядущие стандарты АВТОВАЗа, поскольку на ЗАЗе станут собирать и наши LADA.

И пока менеджеры в шелковых галстуках, отглаженных костюмах и сверкающих ботинках меряются стандартами, возникает иной вопрос: а сумеет ли пришедший в привычную среду обитания АВТОВАЗ возродить на Украине отечественные традиции автопрома? Воровство комплектующих, забивание резьбы кувалдой, перекуры и домино?

Ну а если серьезно, то на ЗАЗе эту проблему решили, как и все прочие советские косяки, отучив людей курить, красть, мусорить и лениться. И, вероятно, французы это заметили. Поэтому можно предположить, что с их приходом запорожский завод ждет неплохое будущее, а украинцев — хорошие и относительно недорогие машины. И это особенно актуально если учесть, что львиная доля местного автопарка — старые «Жигули».