Чем обернется сотрудничество украинского ЗАЗ c альянсом Renault-Nissan-АВТОВАЗ

Фото: АвтоВзгляд
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) потихоньку оживает. В украинской прессе ежедневные новости — группа Renault изучает вопрос, проводит аудит, подписывает соглашение, начинает поставку, проводит сборку, показывает первую собранную машину Renault Arkana. Между строк угадываются покровительственные интонации — теперь на ЗАЗ придут знаменитые стандарты качества Renault-Nissan-Samsung-Mitsubishi-АВТОВАЗ (нужное подчеркнуть). Тем, кто помнит «Запорожцы» времен СССР, до сих пор снятся кошмары. Поэтому французское качество кажется спасительным. Но так ли это на самом деле, разбирался портал «АвтоВзгляд».

После ужасных «Запорожцев» и «Таврий» любой автомобиль выглядит качественным, а Renault и подавно. Но в 1998 году на ЗАЗ пришли корейцы из Daewoo и внедрили свои стандарты. Затем к украинцам прибыл GM и внедрил свои. Поэтому французы столь высоко оценили состояние производства и технический уровень украинского предприятия, согласившись на совместную деятельность — ведь они нашли на ЗАЗ не обломки СССР, а современное производство GM. В связи с чем намерение привнести собственные стандарты качества прозвучало спорно, ведь не настолько однозначно превосходство технологий Renault над GM. И уж подавно вызывают сомнение грядущие стандарты АВТОВАЗа, поскольку на ЗАЗе станут собирать и наши LADA.

И пока менеджеры в шелковых галстуках, отглаженных костюмах и сверкающих ботинках меряются стандартами, возникает иной вопрос: а сумеет ли пришедший в привычную среду обитания АВТОВАЗ возродить на Украине отечественные традиции автопрома? Воровство комплектующих, забивание резьбы кувалдой, перекуры и домино?

Ну а если серьезно, то на ЗАЗе эту проблему решили, как и все прочие советские косяки, отучив людей курить, красть, мусорить и лениться. И, вероятно, французы это заметили. Поэтому можно предположить, что с их приходом запорожский завод ждет неплохое будущее, а украинцев — хорошие и относительно недорогие машины. И это особенно актуально если учесть, что львиная доля местного автопарка — старые «Жигули».

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, кризис, производство, автозаводы
9 октября 2020
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