Российские заводы Volkswagen оказались на грани остановки

Введение «красного режима» было вызвано резким скачком заболеваемости среди сотрудников «Фольксвагена», сообщает профсоюз. Большинство заболевших ковидом — не просто менеджеры компании, а иностранные сотрудники калужской и нежегородской площадок. Как предполагает источник, все они заболели на «прощальном вечере», который устроил бывший руководитель отдела персонала.

После получения положительных тестов начальством обоих заводов было принято решение отправить офисных сотрудников на удаленную работу. «Красный режим» будет действовать на предприятиях бренда, по меньшей мере, до 30 октября. При этом риск закрытия на карантин заводов в Калуге и Нижнем Новгороде действительно велик.

Отметим, что остановка конвейера — это крайняя мера. Сейчас «Фольксвагены» и «Шкоды» пользуются ажиотажным спросом, и оставить рынок без новых машин было бы преступлением. Впрочем, здоровье людей дороже, и нельзя исключать, что руководство компании будет вынуждено пойти на этот шаг.