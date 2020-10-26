Suzuki бьет производственные рекорды

Фото: АвтоВзгляд
Японцы отрапортовали о выпуске миллионного автомобиля на производственной площадке в индийском Гуджарате. Этот завод стал самым быстро растущим предприятием Suzuki, где за 3 года и 9 месяцев компания собрала свыше 1 000 000 автомобилей. Юбиляром стал Baleno, который успешно экспортируется на другие рынки.

В минувшем финансовом году Suzuki реализовала без малого 1,5 млн автомобилей — 25% из них было выпущено на заводе в Индии. Причем производству машин не помешал ни коронавирус, ни качели курсов валют.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе компании, «Suzuki продолжит свою производственную деятельность для удовлетворения потребностей клиентов».

Cтоит добавить, что на нашем рынке «Сузуки» тоже чувствует себя неплохо — в период с января по июль продажи японской марки увеличились на 15%. К слову, за новым Suzuki Jimny по сей день выстраиваются очереди.

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26 октября 2020
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