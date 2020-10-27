УАЗ «Хантер» превратился в вездеход с колесной формулой 6х6

Фото: Андрей Парамонов.
В 2018 году москвич Андрей Парамонов приобрел самый обычный УАЗ «Хантер». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за это время ценитель отечественных внедорожников сделал из ульяновской машины бескомпромиссный трехколесный вездеход.

На самом деле проекты, когда под «Хантеры» и «Патриоты» подкатывают третий мост, время от времени встречаются — этим грешил даже сам Ульяновский автозавод. Однако, чтобы дополнительная пара колес была ведущей — это действительно редкость!

Чтобы несколько упростить задачу, автор тюнинг-проекта использовал не родные уазовске мосты, а элементы трансмиссии от шведского вездехода Volvo C303 Laplander. И, конечно, при этом пришлось удлинять раму и перекраивать кузов.

На выходе получился бескомпромиссный вездеход, который вдобавок радует мощной харизмой. Конечно, сравнение со знаменитым трехосником Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 будет натянутым, но, пожалуй, московский «Хантер» 6х6 ничуть не менее эффектен.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», владелец необычного «уазика» использует его не как шоу-кар, а регулряно выезжает на этом автомобиле на суровое бездорожье. а вот владельцы шестиколесных «Мерседесов» вряд ли радуют себя такими приключениями.

внедорожник, бездорожье, тюнинг
27 октября 2020
161