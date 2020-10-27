УАЗ «Хантер» превратился в вездеход с колесной формулой 6х6

На самом деле проекты, когда под «Хантеры» и «Патриоты» подкатывают третий мост, время от времени встречаются — этим грешил даже сам Ульяновский автозавод. Однако, чтобы дополнительная пара колес была ведущей — это действительно редкость!

Чтобы несколько упростить задачу, автор тюнинг-проекта использовал не родные уазовске мосты, а элементы трансмиссии от шведского вездехода Volvo C303 Laplander. И, конечно, при этом пришлось удлинять раму и перекраивать кузов.

На выходе получился бескомпромиссный вездеход, который вдобавок радует мощной харизмой. Конечно, сравнение со знаменитым трехосником Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 будет натянутым, но, пожалуй, московский «Хантер» 6х6 ничуть не менее эффектен.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», владелец необычного «уазика» использует его не как шоу-кар, а регулряно выезжает на этом автомобиле на суровое бездорожье. а вот владельцы шестиколесных «Мерседесов» вряд ли радуют себя такими приключениями.