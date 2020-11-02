Спорткары имени олигарха Роттенберга будут проектировать в «Сколково»

И сразу скажем, что информации об этом проекте пока совсем немного. Можно сказать, что ее почти нет! Объявлено, что кластер объединит 31 компанию, профиль которых — не только автомобильный спорт, но и автомобилестроение. В планах этой мощной коллаборации — разработка и строительство гоночной техники. Плюс — создание «передовых решений» для тюнинга стандартных машин.
Куратором кластера выступит программа развития российского автоспорта SMP Racing — гоночная империя, созданная и возглавляемая Борисом Роттенбергом. При таких покровителях кластер явно не будет страдать от недостатка финансирования (плюс наверняка сможет рассчитывать на некие государственные или окологосударственные гранты).
Первым проектом структуры должен стать кольцевой болид под названием BR03. Машина, учитывая участие пилотов и инженеров SMP Racing во многих гоночных сериях, может получиться весьма конкурентоспособной.
Главное, чтобы дело не обернулось очередным грандиозным пшиком. Как, например, случилось с компанией «Волгабас», которая обещала дать стране инновационные беспилотные автобусы «Матрушка». Но потом, когда волна хайпа схлынула, «Волгабас» просто «слилась» без шума и пыли, прихватив с собой серьезный государственный грант так что сейчас об этой разработке не слышно ровным счетом ничего.
С другой стороны, учитывая покровительство столь знакового лица (считается, что название гоночного авто BR03 и расшифровывается, как Борис Роттенберг, а цифры означают поколение модели), можно рассчитывать, что в итоге из проекта выйдет что-то дельное. Особенно если учесть, что на спорткаре-прототипе BR1 российская команда в свое время заняла третье место на марафоне «Ле Ман», выступая в категории негибридной техники.