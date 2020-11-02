Спорткары имени олигарха Роттенберга будут проектировать в «Сколково»

И сразу скажем, что информации об этом проекте пока совсем немного. Можно сказать, что ее почти нет! Объявлено, что кластер объединит 31 компанию, профиль которых — не только автомобильный спорт, но и автомобилестроение. В планах этой мощной коллаборации — разработка и строительство гоночной техники. Плюс — создание «передовых решений» для тюнинга стандартных машин.

Куратором кластера выступит программа развития российского автоспорта SMP Racing — гоночная империя, созданная и возглавляемая Борисом Роттенбергом. При таких покровителях кластер явно не будет страдать от недостатка финансирования (плюс наверняка сможет рассчитывать на некие государственные или окологосударственные гранты).