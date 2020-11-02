Спорткары имени олигарха Роттенберга будут проектировать в «Сколково»

Фото: ABB.
На базе Московского инновационного кластера «Сколково» создана очередная организация со сложным названием «Автомобильно-спортивный кластер автономной некоммерческой организации Северный морской путь Автоспорт и гонки». Портал «АвтоВзгляд» попытался выяснить, чем будет заниматься новообразование.

И сразу скажем, что информации об этом проекте пока совсем немного. Можно сказать, что ее почти нет! Объявлено, что кластер объединит 31 компанию, профиль которых — не только автомобильный спорт, но и автомобилестроение. В планах этой мощной коллаборации — разработка и строительство гоночной техники. Плюс — создание «передовых решений» для тюнинга стандартных машин.

Куратором кластера выступит программа развития российского автоспорта SMP Racing — гоночная империя, созданная и возглавляемая Борисом Роттенбергом. При таких покровителях кластер явно не будет страдать от недостатка финансирования (плюс наверняка сможет рассчитывать на некие государственные или окологосударственные гранты).

Машина команды SMP Racing.
Фото: SMP Racing.

Первым проектом структуры должен стать кольцевой болид под названием BR03. Машина, учитывая участие пилотов и инженеров SMP Racing во многих гоночных сериях, может получиться весьма конкурентоспособной.

Главное, чтобы дело не обернулось очередным грандиозным пшиком. Как, например, случилось с компанией «Волгабас», которая обещала дать стране инновационные беспилотные автобусы «Матрушка». Но потом, когда волна хайпа схлынула, «Волгабас» просто «слилась» без шума и пыли, прихватив с собой серьезный государственный грант так что сейчас об этой разработке не слышно ровным счетом ничего.

С другой стороны, учитывая покровительство столь знакового лица (считается, что название гоночного авто BR03 и расшифровывается, как Борис Роттенберг, а цифры означают поколение модели), можно рассчитывать, что в итоге из проекта выйдет что-то дельное. Особенно если учесть, что на спорткаре-прототипе BR1 российская команда в свое время заняла третье место на марафоне «Ле Ман», выступая в категории негибридной техники.

производители, производство, автоспорт
2 ноября 2020
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